Национальный театр Карелии успешно выступил на фестивале в Ялте

Спектакль «Машина едет к морю» карельского театра был представлен на Фестивале национальных театров России «Крымская театральная осень».

По сообщению Минкультуры республики, творческий форум проходит в Крыму с 3 по 11 сентября уже в третий раз. В афише фестиваля – яркие постановки национальных театров из Кабардино-Балкарии, Республики Алтай, Татарстана, Бурятии, Дагестана, Северной Осетии – Алании и Карелии.

Творческой группе Национального театра Карелии во главе с режиссером Александром Овчинниковым удалось справиться со сложной задачей: адаптировать камерный спектакль под большую сцену Ялтинского театра им. А.П. Чехова и завладеть вниманием взыскательной публики.

На обсуждении спектакля театральные критики Сергей Ильченко (Санкт-Петербург) и Любовь Лебедина (Москва) отметили блестящие актерские работы Глеба Германова, Дмитрия Иванова, Дениса Никитина.

Фестиваль – это не только праздник театрального искусства для жителей и гостей Крыма, но и значимое событие для профессионалов театра, для которых организована дополнительная программа. Директор Национального театра Карелии Ирина Шумская приняла участие в пресс-конференции и открытии фестиваля, выступила с презентацией на круглом столе, посвященном вопросам творческого и организационного взаимодействия русских и национальных театров республик России. На рабочей встрече руководителей театров с генеральным директором «Росконцерта» Андреем Малышевым была достигнута договоренность о внесении коррективов в планы «Больших гастролей» с учетом интересов национальных театров.

Напомним, спектакль «Машина едет к морю» не остался в этом году без внимания жюри театральной премии "Онежская маска".