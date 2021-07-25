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Научный институт объяснил, как властям Петрозаводска урезонить «маршрутчиков»

Новости. Общество
14:25, 26 Июля 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

Российский дорожный научно-исследовательский институт ФАУ «РОСДОРНИИ» предложил администрации Петрозаводска возможные варианты транспортной реформы, которая даст властям рычаги влияния на коммерческий общественный транспорт.

Эта тема обсуждалась на совещании в мэрии с участием представителя «РОСДОРНИИ» Сергея Мокроусова.

По его словам, одним из вариантом может быть заключение так называемых брутто-контрактов между администрацией и автоперевозчиками. При такой схеме власти выплачивают перевозчикам деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет муниципалитета.

Второй вариант — установка регулируемого тарифа.

«Муниципалитет доплачивает перевозчику определенную сумму. Таким образом власти получают  возможность регулировать и реагировать на невыполнение перевозчиком условий контракта», — пояснил Мокроусов.

Чего хотят добиться власти Петрозаводска, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Os
2021-07-26 15:13:13
Эту схему несколько лет будут разрабатывать, а потом она устареет и нужна новая будет.
кир
2021-07-26 14:58:58
В Китае всех быстро привели в чувство.
театральный критик
2021-07-26 14:36:59
Хде карельские учОные с пушкинской числом 600 штук ?
Гость
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