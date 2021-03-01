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Гидрометцентр предупредил Россиян об опасной погоде в марте

Новости. Погода
19:10, 01 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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В первый весенний месяц ожидается чередование периодов холода и тепла.

Чередование периодов очень холодной и очень теплой погоды и достаточно большое количество предупреждений об опасности погодных условий ожидают россиян в марте. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Почти на всей территории страны температурный фон прогнозируется близким к обычным, средним мартовским значениям. Но с уверенностью можно сказать, что эти средние, нормальные значения будут состоять из суммирования больших амплитуд температуры: будут очень холодные и очень теплые эпизоды. Будет также достаточно большое количество предупреждений об опасных явлениях погоды, хоть и температура прогнозируется нормальной. Это очень опасно, когда норма связана с неоднородностью погоды", - сообщил он.

По словам Вильфанда, исключением станут север Урала, северо-восток европейской части РФ, северо-запад Сибири и Красноярского края, где температура в марте будет ниже нормы, а в Алтайском крае, напротив, температура прогнозируется выше нормы.

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Комментарии

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кир
2021-03-01 20:32:33
Жизнь странная штука. Прогноз погоды уже запрограммировал жизнь и смерть людей на ледяных просторах.
Гость
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