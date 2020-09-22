Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель "семерки" погиб в страшной аварии на дороге Карелии (ФОТО) 6
Сегодня 10:55
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пенсионерка попала под машину 2
Сегодня 09:53
"Годы тренировок": 240-килограммовый сын Никаса Сафронова раскрыл секреты обольщения женщин 3
22.09.2020 23:30
Труп мужчины, завернутый в ковер, обнаружен у дороги в Карелии 1
Сегодня 16:02
Пенсионер на иномарке сбил женщину в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 10:05

Навального выписали из больницы

Новости. Политика
21:30, 23 Сентября 2020
фото: © instagram.com/navalny
Загрузка...

Состояние Алексея Навального улучшилось настолько, что его выписали из клиники Charite в Германии.

Состояние оппозиционного политика Алексея Навального продолжает улучшаться, накануне он был выписан из стационара; не исключается как полное выздоровление, так и долгосрочные последствия для организма.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение клиники Charite, где Навальный проходил лечение с 22 августа.

"Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года находился в Университетской клике Charite, вчера был выписан из стационара", - говорится в сообщении. "Состояние улучшилось до такой степени, что можно было прекратить неотложное лечение, - уточнили врачи. - Алексей Навальный пробыл в Charite 32 дня, из них 24 дня - в отделении интенсивной терапии".

"Лечащие врачи ввиду течения болезни и нынешнего состояния пациента считают возможным полноценное выздоровление", - отметили в Charite. При этом до конца нельзя исключать долгосрочных последствий для организма.

Напомним, в четверг, 20 августа, утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находился в коме.

Позднее Навального перевезли в клинику "Charite" в Германии. Немецие специалисты по результатам исследования пришли к выводу, что российский оппозиционный политик был отравлен токсическими веществами из группы "Новичок".

Из комы Навального вывели 7 сентября.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-23 21:44:23
Полностью игнор. Никто он. Пусть теперь поживет в стране, где нагадил. Не варю в бескорыстных разоблачителей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»