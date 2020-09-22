Навального выписали из больницы

Состояние Алексея Навального улучшилось настолько, что его выписали из клиники Charite в Германии.

Состояние оппозиционного политика Алексея Навального продолжает улучшаться, накануне он был выписан из стационара; не исключается как полное выздоровление, так и долгосрочные последствия для организма.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение клиники Charite, где Навальный проходил лечение с 22 августа.

"Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года находился в Университетской клике Charite, вчера был выписан из стационара", - говорится в сообщении. "Состояние улучшилось до такой степени, что можно было прекратить неотложное лечение, - уточнили врачи. - Алексей Навальный пробыл в Charite 32 дня, из них 24 дня - в отделении интенсивной терапии".

"Лечащие врачи ввиду течения болезни и нынешнего состояния пациента считают возможным полноценное выздоровление", - отметили в Charite. При этом до конца нельзя исключать долгосрочных последствий для организма.

Напомним, в четверг, 20 августа, утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находился в коме.



Позднее Навального перевезли в клинику "Charite" в Германии. Немецие специалисты по результатам исследования пришли к выводу, что российский оппозиционный политик был отравлен токсическими веществами из группы "Новичок".

Из комы Навального вывели 7 сентября.