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Навальный впервые сам рассказал о своем самочувствии после отравления (ФОТО)

Новости. Политика
23:30, 15 Сентября 2020
фото: @navalny / Instagram
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Блогер и политик Алексей Навальный выложил первый пост в Instagram после своего отравления, в котором рассказал о тот, как он себя чувствует.

Алексей Навальный рассказал, что он учится дышать самостоятельно и по-прежнему испытывает большие ограничения из-за своего состояния после отравления. Об этом он рассказал в инстаграме, разместив фото с семьей в больничной палате.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", - написал Навальный.

Напомним, в четверг, 20 августа, утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.

Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.

Позднее Навального перевезли в клинику "Charite" в Германии. Немецие специалисты по результатам исследования пришли к выводу, что российский оппозиционный политик был отравлен токсическими веществами из группы "Новичок".

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Комментарии

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Zim
2020-09-16 00:09:20
Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами, или, что его отравили токсичными веществами?
Koira
2020-09-16 00:00:09
Леха поправляйся.
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