Навигация на водоемах Карелии откроется с 3 мая

Правительство Карелии приняло постановление о датах открытия навигации на водоемах, не имеющих судоходной обстановки.

К таким водоемам относятся все озера и реки республики за исключением Ладожского и Онежского озер, а также Беломорско-Балтийского канала.

В Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале навигация официально будет открыта 3 мая.

В Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и городе Костомукше – 10 мая, сообщают "Вести Карелии".