Навигацию на водоемах Карелии закрывают

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Закрытие навигации для плавания на маломерных судах происходит в два этапа, сообщили в МЧС Карелии.
В понедельник, 4 ноября, закроют навигацию на водных объектах, расположенных в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и Костомукше.
11 ноября – Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске и Сортавале.
Напомним, после закрытия навигации до Кижей можно будет долететь на вертолете.
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