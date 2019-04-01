Назначен исполняющий обязанности министра образования Карелии

В правительстве Карелии произошли очередные кадровые изменения.

Так, Александр Морозов с 31 марта освобожден от должности министра образования республики.

Исполняющим обязанности министра образования с 1 апреля назначен Роман Голубев.

В 2009 году он окончил Петрозаводский государственный университет по специальности "Политология". Работал специалистом, заместителем директора, директором карельского Центра молодежи. В 2014 году прошел профессиональную переподготовку в региональном институте управления, экономики и права ПетрГУ. До последнего времени Роман Голубев занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, исполнял обязанности руководителя ведомства.

Кроме того, исполняющим обязанности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту республики с 1 апреля назначен Алексей Ермашов.

Он окончил Военный институт физической культуры, служил в вооруженных силах министерства обороны и внутренних войсках МВД РФ. Работал заместителем директора Школы высшего спортивного мастерства в Петрозаводске, вице-президентом Союза биатлонистов России. Получил дополнительное образование в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, региональном институте управления, экономики и права ПетрГУ. Ермашов – мастер спорта по биатлону, победитель Первенства России по летнему биатлону (2001 г.), выступал на Первенстве Европы в составе сборной команды страны по летнему биатлону.