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Новости. Общество
10:17, 01 Апреля 2019
фото: @ Николай Смирнов / ИА "Республика"

Назначен исполняющий обязанности министра образования Карелии

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В правительстве Карелии произошли очередные кадровые изменения.

Так, Александр Морозов с 31 марта освобожден от должности министра образования республики.

Исполняющим обязанности министра образования с 1 апреля назначен Роман Голубев.

В 2009 году он окончил Петрозаводский государственный университет по специальности "Политология". Работал специалистом, заместителем директора, директором карельского Центра молодежи. В 2014 году прошел профессиональную переподготовку в региональном институте управления, экономики и права ПетрГУ. До последнего времени Роман Голубев занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, исполнял обязанности руководителя ведомства.

Кроме того, исполняющим обязанности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту республики с 1 апреля назначен Алексей Ермашов.

Он окончил Военный институт физической культуры, служил в вооруженных силах министерства обороны и внутренних войсках МВД РФ. Работал заместителем директора Школы высшего спортивного мастерства в Петрозаводске, вице-президентом Союза биатлонистов России. Получил дополнительное образование в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, региональном институте управления, экономики и права ПетрГУ. Ермашов – мастер спорта по биатлону, победитель Первенства России по летнему биатлону (2001 г.), выступал на Первенстве Европы в составе сборной команды страны по летнему биатлону.

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Комментарии

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xxxxxxx
2019-04-01 11:03:15
Политолог + спортсмен+приставы =жуть во власти .Полное безумие .
Константин
2019-04-01 10:54:40
Министр образования, не имеющий отношения к образованию (кроме учебы в школе да посещения детского сада) - еще один фейк в системе управления республикой.

Назначение 1 апреля - как нельзя кстати для такого "мудрого" решения.

Карельское безумие продолжается...
Саныч
2019-04-01 10:52:50
Хоть в спортсмены, хоть в преподаватели, главное - в министры!
ни фига себе
2019-04-01 10:45:36
....в 2009 году окончил Петр.ГУ , а в 2019 году назначен министром ......вот это карьера ....мне б так жить.
И это министр образования ?
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