Назначен новый командующий российским флотом

Сергей Шойгу назначил нового командующего ВМФ.

Новым главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России назначен адмирал Александр Моисеев. Как сооббщает Лента.ру, об этом объявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В рамках совещания министр довел до его участников указ президента Владимира Путина, согласно которому место Моисеева на посту командующего Северным флотом займет вице-адмирал Константин Кабанцов. Шойгу также сообщил, что командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук.

Министр обороны поздравил высших офицеров с новыми постами и подчеркнул, что они понимают возложенную на них ответственность. «Надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — сказал Шойгу, обращаясь к Моисееву, Кабанцову и Пинчуку.