Назначен новый куратор Карелии как региона со слабой экономикой

Новый глава Минэка РФ Максим Решетников стал куратором Карелии, которая входит в число регионы со слабой экономикой.

Напомним, в июне 2019 года Максим Орешкин, находясь в должности министра экономического развития России, был назначен куратором Карелии, которая вошла в десятку нуждающихся в помощи регионов.

Карелия заняла наихудшую позицию в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме.

Кураторство над 10 регионами России с невысокими экономическими показателями сохранили те же министерства, что и в предыдущем составе правительства РФ, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав.

"Исходя из того, что министерства уже выработали компетенции в конкретных регионах, правительством было принято решение оставить закрепленные за каждым из 10 регионов курирующие министерства без изменения", – сказал вице-премьер.

Так, с Карелией продолжит работать Минэкономразвития России во главе с новым министром Максимом Решетниковым.