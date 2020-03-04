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Назначен новый куратор Карелии как региона со слабой экономикой

Новости. Общество
16:22, 05 Марта 2020
фото: © Максим Кимерлинг/ТАСС
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Новый глава Минэка РФ Максим Решетников стал куратором Карелии, которая входит в число регионы со слабой экономикой.

Напомним, в июне 2019 года Максим Орешкин, находясь в должности министра экономического развития России, был назначен куратором Карелии, которая вошла в десятку нуждающихся в помощи регионов. 

Карелия заняла наихудшую позицию в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. 

Кураторство над 10 регионами России с невысокими экономическими показателями сохранили те же министерства, что и в предыдущем составе правительства РФ, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав.

"Исходя из того, что министерства уже выработали компетенции в конкретных регионах, правительством было принято решение оставить закрепленные за каждым из 10 регионов курирующие министерства без изменения", – сказал вице-премьер.

Так, с Карелией продолжит работать Минэкономразвития России во главе с новым министром Максимом Решетниковым.

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