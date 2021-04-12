Назначен новый руководитель Рослесхоза

Им стал бывший заместитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении новым руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова. Ранее он занимал должность заместителя главы Рослесхоза.

Как сообщили в российском правительстве, прежний руководитель Федерального агентства Сергей Аноприенко переходит в министерство природных ресурсов и экологии РФ, где будет работать в должности заместителя министра. Примечательно, что до сих пор глава Рослесхоза является одновременно и заместителем руководителя Минприроды России, но теперь эти должности оказались разделены.

Иван Советников занимал пост заместителя главы Рослесхоза с 2020 года, курируя в том числе выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины. До работы в Рослесхозе Советников возглавлял комитет лесного хозяйства Московской области, был заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России.