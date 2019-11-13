Назначен руководитель Пудожской школы, где со скандалом уволили директора

Победителем конкурса признана Наталия Лисина, сообщили в администрации Пудожского муниципального района.

На должность руководителя средней школы №3 в Пудоже подали заявки четыре кандидата: Светлана Колчина, Наталья Лисина, Владимир Прокопенко и Юлия Семенюк. По итогам конкурса комиссия признала победителем Наталию Лисину.

Напомним, 24 сентября по инициативе КПРФ в Пудоже прошел самый массовый за последние годы митинг, на котором жители выразили недоверие районным и городским властям. Участниками акции протеста стали педагоги, родители и учащиеся третьей пудожской школы и другие неравнодушные люди, которых возмутил факт того, что от уважаемого человека местные чиновники решили избавиться, не спросив, что думает по этому поводу общественность, и вопреки интересам школы. На митинг пришло более 250 человек, и претензии, прозвучавшие на мероприятии, касались не только конкретной ситуации с увольнением директора, но и в целом взаимоотношений власти и граждан.