Назначен седьмой за два года начальник Управления капстроительства Карелии

Начальником Управления капитального строительства назначен Алексей Журавлев (на фото).

До этого времени, с октября 2018 года, он был генеральным директором БУ РК "Дирекция по строительству Республики Карелия". Это бюджетное учреждение осуществляет строительный контроль, прежде всего, за объектами, возводимыми в рамках реализации федеральной целевой программы к 100-летию республики.

Предыдущий глава УКСа, приехавший из города Щелково Московской области, 48-летний юрист и коммерсант Дмитрий Школин, занимал эту должность с 11 марта прошлого года. Почему он уволился, и как характеризуют нового начальника УКСа, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".