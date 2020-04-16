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Назначен седьмой за два года начальник Управления капстроительства Карелии

Новости. Общество
14:47, 17 Апреля 2020
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Начальником Управления капитального строительства назначен Алексей Журавлев (на фото).

До этого времени, с октября 2018 года, он был генеральным директором БУ РК "Дирекция по строительству Республики Карелия". Это бюджетное учреждение осуществляет строительный контроль, прежде всего, за объектами, возводимыми в рамках реализации федеральной целевой программы к 100-летию республики.

Предыдущий глава УКСа, приехавший из города Щелково Московской области, 48-летний юрист и коммерсант Дмитрий Школин, занимал эту должность с 11 марта прошлого года.

Почему он уволился, и как характеризуют нового начальника УКСа, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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