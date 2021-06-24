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Назначена дата похорон скоропостижно скончавшейся известной в Карелии журналистки Марины Кивирьян

Новости. Общество
13:32, 25 Июня 2021
фото: из личного архива Марины Кивирьян

Марина Кивирьян скоропостижно скончалась в возрасте 46 лет в Санкт-Петербурге.

Прощание с Мариной Кивирьян состоится 29 июня с 12 до 13 в траурном зале №1 на Вольной, 4, сообщил Союз журналистов Карелии.

Марина Кивирьян умерла 22 июня в больнице Санкт-Петербурга. Ей было всего 46 лет.

Марина Кивирьян родилась в Петрозаводске 8 октября 1974 года. Окончила филологический факультет ПетрГУ. В студенческие годы начала писать стихи. Ее произведения опубликованы в журналах, сборниках и интернете. Поэтесса участвовала вместе с коллегами в встречах с читателями.

Она работала в Петропрессе, была заместителем редактора газеты «Московский комсомолец в Карелии», редактором «Городских страниц», трудилась в интернет-газете «Столица на Онего», сотрудничала со многими изданиями в республике. В последние годы работала в пресс-службах министерств и ведомств.

Ушел большой профессионал, который никогда не боялся работы и очень ответственно относился к любому заданию. Скончалась молодая красивая женщина, жена и мама. У Марины осталась юная дочь.

Для журналистского сообщества это большое несчастье.

Коллектив «Столицы на Онего» выражает глубокие соболезнования родным и близким Марины.

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Комментарии

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Профсоюзы Карелии
2021-06-25 14:44:40
Умерла журналист Марина Кивирьян

Известие о внезапной смерти Марины, с которой мы сотрудничали более 10 лет, для нас является очень печальным.
Она покинула этот мир в самом расцвете своего удивительного обаяния, в свои сорок шесть, сумев стать востребованной в профессии как мало кто другой, будучи безмерно любимой и любящей женщиной и матерью!
Восхитительная по своему характеру, очень умная и коммуникабельная, очень любящая свою журналистскую миссию - она была достойной практически любых должностей в журналистике Карелии, потому что с любой работой справлялась как никто другой!
Мы не родственники для Марины, но чужой для нас она не является, и мы по-настоящему плачем, пытаясь осознать ее смерть!
Несколько лет Марина была отличным редактором профсоюзной газеты «Голос», помогала организовать выпуск газеты «Профсоюзное слово», сотрудничали с ней всегда, где бы после профсоюзов она ни работала…
Выражаем самые искренние соболезнования всем родственникам Марины, мы ее помним …

Илья Косенков, Председатель Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия
Ирина Титова, Председатель Карельской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
25 июня 2021 г.
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