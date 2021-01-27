Назначена дата рассмотрения кассационной жалобы по делу Дмитриева

Судебное заседание состоится в Санкт-Петербурге.

Третий кассационный суд общей юрисдикции назначил дату рассмотрения жалобы известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева на решение Верховного суда Карелии от 29 сентября прошлого года по уголовному делу о педофилии. Заседание суда в Санкт-Петербурге состоится 16 февраля, однако сам Дмитриев на нем присутствовать, скорее всего, не сможет. Защищать его будет адвокат Виктор Ануфриев.

Напомним, в конце сентября Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Судья Верховного суда Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по второму кругу.