Назначена дата суда по делу экс-следователя, обвиняемого в кражах денег у потерпевших и мертвых в Карелии

Петрозаводский городской суд планирует 11 мая приступить к рассмотрению уголовного дела бывшего следователя карельского Следкома, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, краже денег и растрате.

Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе городского суда, дело будет рассматривать судья Татьяная Петина. Защищает обвиняемого петрозаводский адвокат Ирина Блаженова.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в тот период, когда обвиняемый работал в Следкоме, с января 2020 года по февраль 2021 года он похищал деньги у потерпевших по уголовным делам, а также умерших людей. Кроме того, он оформлял на их имя кредиты, пользуясь номерами телефонов, изъятых на местах происшествий, считает следствие.

Общая сумма ущерба оценивается в сумму более 2,6 миллиона рублей. Эти деньги, по версии следствия, обвиняемый тратил, в основном, на погашение своих долгов.

По 16 эпизодам обвиняемому вменяются несколько статей уголовного кодекса РФ: ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 159 (мошенничество), ч.4 ст.158 (кража с банковского счета), ст. 160 (растрата).

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.