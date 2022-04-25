890x80
Реклама
Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года
25.04.2022 15:19
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Жители Петрозаводска получили уведомления об отключении горячей воды на целый месяц
28.04.2022 13:52
В Петрозаводске пройдут гастроли Театра имени Вахтангова
28.04.2022 17:20

Назначена дата суда по делу экс-следователя, обвиняемого в кражах денег у потерпевших и мертвых в Карелии

Новости. Криминал
07:25, 29 Апреля 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Петрозаводский городской суд планирует 11 мая приступить к рассмотрению уголовного дела бывшего следователя карельского Следкома, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, краже денег и растрате.

Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе городского суда, дело будет рассматривать судья Татьяная Петина. Защищает обвиняемого петрозаводский адвокат Ирина Блаженова.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в тот период, когда обвиняемый работал в Следкоме, с января 2020 года по февраль 2021 года он похищал деньги у потерпевших по уголовным делам, а также умерших людей. Кроме того, он оформлял на их имя кредиты, пользуясь номерами телефонов, изъятых на местах происшествий, считает следствие.

Общая сумма ущерба оценивается в сумму более 2,6 миллиона рублей. Эти деньги, по версии следствия, обвиняемый тратил, в основном, на погашение своих долгов.

По 16 эпизодам обвиняемому вменяются несколько статей уголовного кодекса РФ: ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 159 (мошенничество), ч.4 ст.158 (кража с банковского счета), ст. 160 (растрата).

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
25.04.2022, 13:59
Зима вернется в Карелию к 1 мая
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
25.04.2022, 17:02
Девушка в Карелии напрасно пригласила незнакомца в гости послушать музыку и выпить
24.04.2022, 13:57
«Если раньше за качественными продуктами и одеждой жители Карелии ездили в Финляндию, то теперь могут смело ездить в Беларусь»
22.04.2022, 09:11
«Только бы хуже не было»

Аналитика

28.04.2022 17:09
Обществоведение
Национальная библиотека Карелии «протекла» и требует очередных миллионов
Капитальный ремонт в Национальной библиотеке Карелии никак не может закончиться из-за некачественно выполненных работ подрядчика, который решил «самоликвидироваться».
Карелфорум 2022 — такого в Петрозаводске ещё не было!
28.04.2022 11:23
«Это наш шанс»
27.04.2022 14:28
«Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы»
25.04.2022 11:54
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
22.04.2022 16:39
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.