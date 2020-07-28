Назначено судебное заседание по делу о банкротстве "Холод Славмо"

Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление петербургской компании "Калевала" о признании банкротом ЗАО "Холод Славмо", которое занимается в Петрозаводске выпуском мороженого.

"Возбудить производство по делу о банкротстве ЗАО "Холод Славмо"…Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда 17 августа 2020 года", - говорится в судебном решении.

Сумма исковых требований к производителю мороженого составляет 4,7 млн рублей. Может ли это провести к остановке предприятия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".