890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Участники митинга в Сортавале потребовали от властей Карелии не вмешиваться в вопросы местного самоуправления 25
Сегодня 07:15
Жителей Карелии приглашают на "Субботу доноров" 4
28.07.2020 17:20
Работодателя в Карелии осудили за нелегальное трудоустройство иностранки 1
28.07.2020 18:40
От конюшни до ГЛОНАССа
Сегодня 11:15
Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду
28.07.2020 23:30
Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 34 человека
Сегодня 09:04

Назначено судебное заседание по делу о банкротстве "Холод Славмо"

Новости. Экономика
14:29, 29 Июля 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление петербургской компании "Калевала" о признании банкротом ЗАО "Холод Славмо", которое занимается в Петрозаводске выпуском мороженого.

"Возбудить производство по делу о банкротстве ЗАО "Холод Славмо"…Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда 17 августа 2020 года", - говорится в судебном решении.

Сумма исковых требований к производителю мороженого составляет 4,7 млн рублей.

Может ли это провести к остановке предприятия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-29 15:07:45
Приставы , буряты и москвич решили основательно добить регион ((((
Парфенчикова в отставку )))
кир
2020-07-29 15:22:42
Изя, шире надо. Не только национальные, профессиональные и географические признаки. Где сословные?)))
Изя
2020-07-29 16:05:52
кир, хрен его знает где ))))
zanoza
2020-07-29 14:45:25
Хотят "Холод Славмо" признать банкротом из-за каких-то жалких 4,7 млн. рублей? Да до 17 августа всё будет выплачено кредитору.
Leopol'd
2020-07-29 15:53:02
zanoza, смотря какая цель ставится. Если вернуть долг кредитору, которого долго игнорируют, то вы правы. А если есть договорённости официально дёшево "слить" предприятие, то всё получится. И банкротом признают, и продадут куда собрались.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
24.07.2020, 17:06
Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города
23.07.2020, 14:45
Доктор Воронцов ушел навсегда

Аналитика

Сегодня 11:15
Обществоведение
От конюшни до ГЛОНАССа
Одна из важнейших служб Петрозаводска – станция скорой помощи - отмечает 90-летний юбилей.
Детской катаракте – нет
Сегодня 10:16
Главные законы: Председатели парламентских комитетов подвели итоги работы
27.07.2020 15:42
Бюджет Карелии вернулся к дефициту 6
24.07.2020 12:17
"Лечебное" питание: рыба с червями 2
24.07.2020 11:15
Вся аналитика

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»