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Назначены члены ЦИК Карелии на следующие 5 лет

Новости. Общество
12:32, 01 Декабря 2021
фото: © ЦИК

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Стал известен состав Центральной избирательной комиссии Карелии на 2021-2026 годы.

В декабре 2021 года истекает срок полномочий ЦИК Карелии состава 2016–2021 годов. По действующему законодательству из 14 членов  регионального Центризбиркома с правом решающего голоса семь назначает Законодательное собрание республики, а вторую половину — глава Карелии.

Сегодня, 1 декабря 2021 года, Указом главы Республики Карелия членами Центральной избирательной комиссии Республики Карелия назначены:

Баринова Наталья Федоровна, выдвинута Центральной избирательной Комиссией Республики Карелия;

Бахилин Алексей Евгеньевич, выдвинут Центральной избирательной Комиссией Российской Федерации;

Качалов Андрей Семенович, выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»;

Макаров Алексей Арикович, выдвинут Карельской региональной общественной организацией «Лига прибалтийско-финских народов»;

Смирнов Игорь Сергеевич,  выдвинут Петрозаводским городским Советом;

Уханова Анна Павловна,  выдвинута  Центральным Советом Политической партии «Новые люди»;

Фотина Татьяна Николаевна, выдвинута Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».

1 декабря 2021 года Законодательным собранием республики в ходе очередного заседания  в состав Центральной избирательной комиссии Республики Карелия назначены:

Ануфриева Мария Вячеславовна, выдвинута Карельским Региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

Гавриленко Татьяна Петровна, выдвинута Региональным отделением Политической партии «Российская Объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия;

Кондрашов  Олег  Алексеевич, выдвинут Центральной избирательной комиссией Республики Карелия;

Лотарева Мария Александровна, выдвинута Карельским республиканским отделением политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации;

Пальцева Елена Сергеевна, выдвинута Региональным отделением социалистической политической партии Справедливая Россия — Патриоты — за правду в Республике Карелия;

Поздеева Анастасия Александровна, выдвинута Карельским региональным отделением Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;

Футрик  Григорий Григорьевич,  выдвинут Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Новый состав ЦИК Карелии начнет работу после проведения первого организационного заседания, которое запланировано на 16 декабря 2021 года.

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