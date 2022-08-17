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Назначены выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Новости. Общество
20:30, 27 Августа 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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Президент России подписал указ о социальных выплатах гражданам, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик и Украины.

Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных официально беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля. Об этом пишет РИА Новости.

Так, покинувшим республики Донбасса и Украину полагается:

—ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей либо ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 000 рублей;

—доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим 80 лет, — 3000 рублей;

—ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 рублей;

—единовременная выплата беременным женщинам — 10 000 рублей;

—единовременная выплата при рождении ребенка — 20 000 рублей;

—ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4000 рублей, в случае если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении им образования — 4000 рублей;

—ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 000 рублей.

Кроме того, президент дал гражданам ДНР, ЛНР и Украины право находиться в России без ограничения по срокам при условии «прохождения ими <…> обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств». Также граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут теперь работать в России без соответствующего разрешения.

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