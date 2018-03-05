Назван бюджет программы "Комфортная городская среда"

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В правительстве Карелии назвали сумму, которую потратил регион на реализацию программы "Комфортная городская среда" в минувшем году.
Общий объем средств на реализацию программы в 2017 году составил 166,1 млн рублей. Из них 133 млн руб. – субсидия из федерального бюджета, 10,1 млн руб. – средства регионального бюджета, 13,5 млн рублей – средства местных бюджетов, 8,7 млн рублей – средства населения, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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