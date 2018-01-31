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Новости. Общество
16:20, 31 Января 2018

Назван директор старейшего санатория Карелии

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Внеочередной общее собрание учредителей санатория "Марциальные воды" состоялось 30 января, сообщает профсоюзный сайт. Представители правительства Карелии и Союза организаций профсоюзов Республики Карелия наконец пришли к консенсусу и избрали нового генерального директора санатория.

Напомним, что профсоюзная сторона представила правительству трех кандидатов на должность руководителя, которых сочли достойными по результатам собеседования, которое накануне состоялось в Доме профсоюзов, - главного инженера санатория Александра Кривкина, бывшего руководителя Госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктора Дроздова и руководителя деревообрабатывающего предприятия "Джи Эф Ди Энтерпрайсиз" Зоряны Левиной. Участники общего собрания поставили все три кандидатуры на голосование. Представители правительства проголосовали против кандидатур Кривкина и Дроздова и поддержали лишь кандидатуру Левиной.

Согласно протоколу собрания, Зоряна Левина избрана генеральным директором санатория "Марциальные воды" сроком на один год, заключить с ней трудовой договор поручено министру имущественных и земельных отношений РК Сергею Щебекину. Кстати, именно он и представлял правительственную сторону во время принятия решения.

Напомним, 29 января 2018 на расширенном заседании президиума Союза организаций профсоюзов в Карелии было рассмотрено десять кандидатур на должность гендиректора санатория. Члены президиума и председатели членских организаций заслушали выступления 8 из них.  Вопрос о смене руководителя санатория был поднят правительством в ноябре 2017 года. Тогда кандидатура, представленная правительством, вызвала откровенное неодобрение профсоюзной стороны.

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