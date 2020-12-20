Назван фактор, в разы повышающий риск тяжелого COVID-19

Ученые выявили фактор, в несколько раз повышающий риск тяжелой формы COVID-19.

Их исследование опубликовано на портале bioRxiv, передает РИА Новости.

Как отмечается в работе, большинство европейцев, азиатов и коренных американцев получили от неандертальцев значительное количество генов, от 1,8% до 2,6% ДНК. Часть из них может предопределить легкое течение определенных заболеваний, а другая — тяжелое.

Ученым было известно, что неандертальская версия гена DPP4 позволяет виду коронавируса, вызывавшему ближневосточный респираторный синдром, проще проникать в человеческие клетки. Поэтому специалисты решили проанализировать влияние этого фермента на SARS-CoV-2.

Изучив данные 7885 пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, исследователи обнаружили, что неандертальская версия DPP4 выявлялась у них чаще, чем у контрольной группы. При этом если у пациента имелась одна копия DPP4, то риск осложнений удваивался. Если же обе копии были неандертальскими, то этот показатель возрастал в четыре раза.

В связи с этим специалисты призывают как можно скорее начать генетические тесты пациентов с COVID-19, чтобы выявить группы повышенного риска.