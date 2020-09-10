Назван главный осенний продукт для похудения

Об уникальном диетическом продукте, который поспевает сейчас на огородах, рассказал диетолог Михаил Гинзбург

В центральной части России начинают созревать тыквы. Этот плод может стать идеальным продуктом для похудения осенью и в начале зимы, считает доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, сообщает радио Sputnik.



"Мы все сейчас ищем пищу, которая должна быть вкусной, сытной и одновременно низкокалорийной. Таких продуктов не так много. Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква – приятное исключение. Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много. И, безусловно, тыква – вкусный продукт. Другими словами, если мы в питание вводим тыкву, то калорийность питания обычно снижается. Это бывает важно для похудения. Для современного человека тыква – это хорошая пища", – уверен Михаил Гинзбург.



В то же время, по его словам, строить монодиету на основе тыквы не следует, поскольку в этом случае все плюсы этого продукта обернутся минусами.



"Я не сторонник такой диеты. Она очень плохо переносится, поскольку тыква, как и другие растительные продукты, содержит всякие органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит. Еще возникает дефицит питания, поскольку в тыкве, естественно, нет животного белка. И главный момент: как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдет вверх", – пояснил Михаил Гинзбург.