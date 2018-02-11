Назван идеальный подарок для женщин на 14 февраля

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Специалисты порекомендовали мужчинам iPhone 8 в качестве идеального подарка для женщины на 14 февраля.
По мнению экспертов, самым удачным выбором станет смартфон в золотом корпусе, что придаст гаджету "неповторимый шарм", сообщают "Известия".
Кроме того, мужчинам советуют обратить внимание на такие модели, как iPhone SE 128 ГБ, Samsung Galaxy A8, Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy J7 (2017), и другие.
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