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Новости. Общество
14:17, 11 Февраля 2018

Назван идеальный подарок для женщин на 14 февраля

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Специалисты порекомендовали мужчинам iPhone 8 в качестве идеального подарка для женщины на 14 февраля.

По мнению экспертов, самым удачным выбором станет смартфон в золотом корпусе, что придаст гаджету "неповторимый шарм", сообщают "Известия".

Кроме того, мужчинам советуют обратить внимание на такие модели, как iPhone SE 128 ГБ, Samsung Galaxy A8, Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy J7 (2017), и другие.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2018-02-11 17:28:09
Есть ощущение, что хорош читать этот бред от Столицы. Люди, ау. Что за бредятина?
Игорь Алпатов
2018-02-11 17:10:13
у женщин праздник 8 марта а не 14 февраля.
Лёня
2018-02-11 15:50:16
Видать продажи не идут,раз "рекомендуют"....
Платить за пластмассу,которая подешевеет через год в два три раза нет смысла,дарите ЛЮБОВЬ лучше!!!
Кальтер
2018-02-11 15:13:28
И где такие эксперты интересно берутся?
goo
2018-02-11 15:41:06
Кальтер, эти эксперты гуглятся по слову duckface.
Кальтер
2018-02-11 16:39:05
goo, видимо в следующем году от "экспертов" будет следующий идеальный подарок - Lexus. А что, аппетит приходит во время еды.
Гость
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