Назван новый нестандартный способ телефонного мошенничества с клиентами банков

Мошенники придумали новый способ, как получить доступ к банковским счетам граждан без персональных данных и паролей.

Мошенник звонит потенциальной жертве и представляется сотрудником банка. Он сообщает, что система показала несанкционированную попытку перевода денежных средств в другом регионе, но банк ее уже благополучно заблокировал.

Мошенник не запрашивает никаких конфиденциальных данных и тем самым не вызывает подозрений.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".