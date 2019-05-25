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Новости. Общество
19:40, 25 Мая 2019
фото: Кадр из видео

Назван новый победитель шоу "Голос. Дети"

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал победителями конкурса "Голос. Дети" всех финалистов шоу.

Эрнст наградил конкурсантов статуэтками победителей. Помимо Ержана Максима, Мариам Абделькадер, Ренаты Таировой, Нино Чеснер, Роберта Багратяна, Валерия Кузакова, Анастасии Сисаури и Михаила Григоряна, в числе победителей оказалась также Микелла Абрамова. Эрнст назвал ее полноправным членом семьи шоу "Голос", пишет Lenta.ru.

Абрамова не пришла на повторный финал конкурса. Ранее ее мать певица Алсу заявила, что решение об участии в шоу Абрамова будет принимать самостоятельно.

Первый канал провел повторный финал конкурса после того, как результаты шестого сезона были аннулированы.

Компания Group-IB обнаружиланакрутки голосов в финале, засчитанные в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Тогда Абрамова победила с рекордным отрывом.

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