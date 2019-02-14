Назван самый бедный регион России

Вице-премьер Голикова отметила, что в регионе зарегистрирована детская бедность.

Самым бедным регионом России является республика Тыва, где в 2018 году бедное население составило 41,5%, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе сессии "Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути" на форуме в Сочи, пишет news.mail.

«В третьей группе самый сложный субъект — это республика Тыва, у которой бедность к 2018 году составляет 41,5% от численности населения», — сказала она.

Голикова отметила, что в регионе зарегистрирована детская бедность — дети составляют 35% населения.

Это беспрецедентный уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей около 35% в структуре населения, занятости никакой и, соответственно, семьи живут на пособия. И, наверное, заставлять наших коллег так быстро развивать экономику вряд ли получится, поэтому это должен быть какой-то компромиссный комплекс мер, который позволяет из этой бедности выбираться", - сказала Татьяна Голикова, вице-премьер правительства РФ.

Вице-премьер напомнила, что в 2019 году был запущен пилотный проект по исследованию бедности в стране.

"Сейчас мы с Минтрудом начали с отдельными регионами реализацию в 2019 году пилотного проекта по исследованию бедности, структуры бедности, почему эта бедность есть в субъектах РФ, какие категории населения в критической зоне. Бедность является для нас ключевым с точки зрения понимания не только действий регионов — какие меры они должны предпринять, но и действий федерации — что федерация должна сделать для того, чтобы помочь регионам. Я не исключаю, что, проанализировав эту ситуацию со стороны регионов и со стороны федерации, к 2024 году мы придём с другим пониманием этих показателей и возможной их корректировкой", — добавила она.