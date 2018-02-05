Назван самый лучший для секса возраст

По итогам исследований, проведенных американскими учеными, выяснилось, что наибольшее удовольствие от секса получают совсем немолодые люди.

Как пишет "Ридус", опросив 5000 не состоящих в браке респондентов, психиатр-сексолог Мадлен Кастелланос пришла к выводу, что самое большое удовлетворение от занятий любовью получают 66-летние женщины и 64-летние мужчины.

Во многом это происходит из-за того, что обладающие богатым опытом партнеры знают, чего хотят, и не стесняются раздвигать границы своей сексуальности.

В опросе женщины признались, что секс в возрасте 70 лет оказался лучше, чем в 40 лет.

"Чем старше, тем вы менее ограничены в том, что думают другие люди, что думает общество и что думает ваш партнер", — цитирует специалиста The Daily Mail.