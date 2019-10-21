Названа главная причина детских суицидов в России

В детских самоубийствах чаще всего виноваты невнимательные взрослые — учителя в школе и родители.

Об этом заявила главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Говорит Москва".

По мнению Портновой, взрослые могут не замечать проблему ребенка и не оказывают ему соответствующую психологическую поддержку. В итоге ребенок остается один на один с проблемой, испытывает чувство безысходности и одиночества и решает ее таким образом.

Портнова также рассказала, что поведение ребенка не всегда говорит о его намерении совершить самоубийство. К этому может привести и кратковременное стрессовое состояние, которое не проявится как болезнь. Поэтому близким надо сохранять контакт с ребенком и обращать внимание на трудности в его жизни, предлагая помощь.

По словам специалиста, считается, что осенне-весенние периоды наиболее опасны для обострения разных заболеваний, в том числе совершения самоубийств.

17 октября в новосибирской школе №112 нашли мертвой десятиклассницу. Ее друзья рассказали, что видели, как девочка незадолго до случившегося плакала в коридоре.