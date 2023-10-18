Названа максимальная безопасная доза кофе

Врач рассказала, сколько кофе в день можно пить без вреда для организма.

Кофе может принести как пользу, так и вред для организма, если превышать суточную дозу, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. По ее словам, стоит употреблять не более 100–200 мг кофеина в день. Также врач посоветовала отказаться от кофе людям, страдающим гастритом или язвой.

Многие люди ощущают упадок сил из-за того, что портится погода и световой день становится короче. И чтобы улучшить самочувствие и взбодриться, многие начинают пить больше кофе. Но любимый напиток может принести как пользу, так и вред, если не соблюдать эту золотую середину. Я, в частности, советую употреблять не более 100–200 мг кофеина в день. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, усиливает сердечную деятельность, то есть ускоряет пульс, вызывает расширение кровеносных сосудов, — рассказала Дианова.

Врач отметила, что если превысить суточную дозу кофеина, у человека могут начаться проблемы с желудком. Также она посоветовала воздержаться от напитка за шесть — восемь часов до сна.

Еще большой вопрос, кто как переносит кофе, если усилить его дозировку, например, у некоторых людей могут начаться проблемы со сном. В частности поэтому лучше воздержаться от напитка за шесть — восемь часов до сна. Для разнообразия его можно заменить на цикорий, который не содержит кофеин и нормализует стул. Цикорий имеет натуральный сладковатый вкус, поэтому в напиток можно не добавлять сахар. Также кофе может вызывать изжогу. Отказаться от него следует и людям, страдающим гастритом или язвой, — добавила Дианова.

Ранее вице-президент Национального фитнес-сообщества Елена Рябинкова рассказала, что кофе, чай или энергетики не стоит пить непосредственно перед тренировкой и во время нее. По ее словам, занятия спортом подразумевают соблюдение правильного питьевого режима и режима здорового питания.