Названа наиболее частая причина пожаров в жилых секторах Карелии

В последнее время пожары нередко происходят именно в жилом секторе, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Чаще всего загораются хозяйственные постройки и деревянные дома.

Наиболее частой причиной пожаров в жилых секторах становится неосторожное обращение с огнем.

Жителей Карелии просят обратить внимание, что от костра до ближайшего строения должно быть более 50 метров, а рядом обязательно нужно иметь первичные средства пожаротушения. Ни в коем случае нельзя оставлять огонь без присмотра.

Напомним, с 28 мая в Карелии введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещены любые розжиги огня, в том числе в металлической бочке. Исключение составляют только мангалы и печи на частных участках.

На дачных или сельскохозяйственных участках запрещается оставлять тары с горючими жидкостями, особенно, в открытом виде. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в зданиях, только вне строения на расстоянии не менее 5 метров от входа. Рекомендуется установить бочку с водой и иметь огнетушитель или иной пожарный инвентарь.

Также к чрезвычайным ситуациям приводит и неправильное использование электрооборудования, печей и газовых колонок. Ни в коем случае не используйте их в неисправном виде или с дефектами. Не обёртывайте и не накрывайте тканями, бумагой и другими горючими материалами. Не применяйте нестандартные или самодельные образцы.

При возникновении возгорания необходимо незамедлительно позвонить "01" или "112", при этом указать конкретное место и предмет пожара.