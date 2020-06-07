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Названа наиболее частая причина пожаров в жилых секторах Карелии

Новости. Общество
18:00, 08 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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В последнее время пожары нередко происходят именно в жилом секторе, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Чаще всего загораются хозяйственные постройки и деревянные дома. 

Наиболее частой причиной пожаров в жилых секторах становится неосторожное обращение с огнем.

Жителей Карелии просят обратить внимание, что от костра до ближайшего строения должно быть более 50 метров, а рядом обязательно нужно иметь первичные средства пожаротушения. Ни в коем случае нельзя  оставлять огонь без присмотра. 

Напомним, с 28 мая в Карелии введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещены любые розжиги огня, в том числе в металлической бочке. Исключение составляют только мангалы и печи на частных участках.

На дачных или сельскохозяйственных участках запрещается оставлять тары с горючими жидкостями, особенно, в открытом виде. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в зданиях, только вне строения на расстоянии не менее 5 метров от входа. Рекомендуется установить бочку с водой и иметь огнетушитель или иной пожарный инвентарь.

Также к чрезвычайным ситуациям приводит и неправильное использование электрооборудования, печей и газовых колонок. Ни в коем случае не используйте их в неисправном виде или с дефектами. Не обёртывайте и не накрывайте тканями, бумагой и другими горючими материалами. Не применяйте нестандартные или самодельные образцы.

При возникновении возгорания необходимо незамедлительно позвонить "01" или "112", при этом указать конкретное место и предмет пожара.

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Комментарии

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новый
2020-06-08 18:34:35
Наблюдая от безделья в окно, сегодня обратил внимание, что ни одна морда в соседней общаге с сигаретой в окно не высуналась. Неужто все пошли работу искать ? Голод не тетка. Агрикалчей сыт не будешь :)
кир
2020-06-08 18:19:13
Старая проводка прошлого века тоже приводит к пожарам. За последние 60 лет появились кипятильники, чайники, нагреватели свыше 2-х киловатт мощностью. Даже в Петрозаводске не обследовали все частные дома и не выписали предписания владельцам о замене проводки. Потому что всем пофиг. Ещё традиционная причина - это повальное пьянство. Вот и горят теперь дома с ужасной регулярностью.
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