Особый противопожарный режим ввели в Карелии

Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Режим вводится с 28 мая и до принятия соответствующего распоряжения о его отмене, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Минприроды Карелии Алексей Щепин.

В связи с увеличением числа лесных пожаров и установившимся III классом пожарной опасности на территории республики вводится запрет на разведение костров в лесах.



На период действия режима главы городских и сельских поселений районов организуют патрулирование традиционных мест отдыха, примыкающих к лесам и расположенных в лесопарковой зоне с привлечением сотрудников МВД, центральных лесничеств.



Нарушителям грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.



Если вы стали свидетелем лесного пожара, необходимо сообщить об этом по телефонам: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Напомним, всего с начала пожароопасного сезона в лесах Карелии зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 89,6 га.