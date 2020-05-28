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Особый противопожарный режим ввели в Карелии

Новости. Общество
10:17, 29 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Режим вводится с 28 мая и до принятия соответствующего распоряжения о его отмене, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Минприроды Карелии Алексей Щепин.

В связи с увеличением числа лесных пожаров и установившимся III классом пожарной опасности на территории республики вводится запрет на разведение костров в лесах.

На период действия режима главы городских и сельских поселений районов организуют патрулирование традиционных мест отдыха, примыкающих к лесам и расположенных в лесопарковой зоне с привлечением сотрудников МВД, центральных лесничеств.

Нарушителям грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, необходимо сообщить об этом по телефонам:  8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Напомним, всего с начала пожароопасного сезона в лесах Карелии зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 89,6 га. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-29 10:23:54
Когда подобные распоряжения приводили к полному прекращению пожаров? Никогда. Язычникам надо исполнить свой древний обряд поклонения Огню. И они делают это каждый год.
Гость
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