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Названа новая схема мошенников с использованием СБП

Новости. Общество
22:00, 22 Января 2024
фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с использованием Системы быстрых платежей и объяснили россиянам, как обезопасить себя от аферистов.

Злоумышленники стали использовать новую мошенническую схему, реализуемую через Систему быстрых платежей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале 21 января. Ее слова приводят «Известия».

Она объяснила, что потенциальная жертва при покупке товара в интернет-магазине оставляет на сайте заявку на его приобретение. Затем покупателю звонят или присылают сообщение от афериста, который представляется сотрудником этого магазина. Он сообщает, что товар есть в наличии, и его даже можно купить со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду.

В случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты. Если жертва оплачивает товар, то деньги переходят на счет мошенников.

Волк уточнила, что реализация такой схемы возможна, когда учетные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы. Для того чтобы обезопасить себя, россиянам посоветовали следовать определенным рекомендациям.

«Общайтесь со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях. Не переходите по ссылкам, которые заманивают акциями, подарками и розыгрышами, если они размещены не на сайте интернет-магазина», — подчеркнули в ведомстве.

Также в МВД порекомендовали завести отдельную карту для оплаты товаров на маркетплейсах и вносить на нее сумму, которой хватает только для оплаты конкретной покупки.

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