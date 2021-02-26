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Названа окончательная причина гибели динозавров

Новости. Общество
21:30, 26 Февраля 2021
фото: pixabay.com / DariuszSankowski
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Ученые Университета Техаса в Остине назвали падение астероида главной причиной вымирания динозавров.

Они нашли доказательства, которые, по их мнению, окончательно подтверждают самую популярную версию исчезновения гигантских ящеров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances, передает Лента.ру.

Исследователи обнаружили метеоритную пыль в ударном кратере Чиксулуб, возраст которой соответствует времени массового вымирания в конце мелового периода 66 миллионов лет назад. Диаметр кратера достигает 180 километров, и часть его находится под водой и донными отложениями Мексиканского залива.

В ходе полевых работ специалисты извлекли образцы горной породы, чья общая длина достигает километра. Они выявили присутствие иридия, который редко встречается в земной коре, но зато в обилии содержится в некоторых типах астероидов.

По словам ученых, нет сомнений, что иридиевая аномалия не связана с Чиксулубом. Иридий встречается в отложениях того же возраста по всей Земле, а в кратере он содержится в составе пыли, осевшей спустя несколько лет после удара. Самые большие концентрации иридия зарегистрированы в образцах, взятых с вершины пикового кольца — высочайшей точки кратера.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-26 21:38:20
Во время сообщили для учОных на Пушкинской. Сейчас они такое понапишут в новых диссертациях, что вам и не снилось.
Гость
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