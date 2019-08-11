Названа победительница конкурса "Миссис Россия - 2019"

Мероприятие прошло 10 августа в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Звание "Миссис Россия 2019" присвоили Екатерине Нишановой из Геленджика. Победительнице 33 года, она счастлива в браке и имеет двоих сыновей, передает "Пятый канал".

Победительницей в номинации "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко из Кемерово. Девушка отправится представлять нашу страну на конкурсе в Китае.

Также почетное звание первой "Вице-миссис России" досталось Анне Митрофановой из Самары. Далее места распределились следующим образом: второй "Вице-миссис России" стала Влада Брем из Иркутска, третьей – Светлана Жаворонкова (ЦФО), четвертой – Наталья Резникова, представлявшая Ставрополь.

Кроме этого жюри отметили различными номинациями следующих участниц: Елену Пупову из Великого Новгорода – "Гран-при Миссис Россия 2019", Кристину Кошевую из Туапсе – "Королева России", Ларису Китову из Нижнего Новгорода – "Mrs Russia Globe Classic". Последняя будет представлять нашу страну на конкурсе в Лос-Анджелесе.

Мероприятие вели артист Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери. По словам организаторов конкурса, состав участниц поражал своим разнообразием. Девушки активно занимаются благотворительностью, некоторые из них уже успели получить несколько высших образований и родить детей. Так, на всех конкурсанток приходится порядка 58 детей и шести внуков.