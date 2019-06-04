Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:50, 04 Июня 2019
фото: "Республика" / Сергей Юдин

Названа победительница в конкурсе лучших эссе, которая поедет с Парфенчиковым в экспедицию

Загрузка...

Потомок основателя Шелтозерского музея стала победителем конкурса эссе о природе и культуре Карелии.

Как сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, сегодня подвели итоги конкурса эссе о природе и культуре республики, который был объявлен в начале мая на портале "Wiki-Карелия". Лучшим конкурсная комиссия признала эссе Светланы Картылайнен, которая справедливо считает, что история края – это история его жителей.


Светлана Картылайнен/источник фото vk.com/vadimsuharevprionraion

"В эссе Светлана проследила историю своего рода, начиная от далекого прадеда - вепса Лони, в XIX веке торговавшего лесом, камнем и железом с Санкт-Петербургом, и заканчивая историей дедушки, который в годы Великой Отечественной войны получил ранение при освобождении Польши. Эссе получилось очень личным и душевным – приятно было читать и ощущать огромную любовь автора к своим предкам", - написал Артур Парфенчиков свои впечатления о работе победителя.

Глава Карелии отмечает, что, судя по тому, как рассказала Светлана о своих корнях, интерес к исследовательской деятельности у нее в крови: один из ее предков Рюрик Петрович Лонин в свое время очень много сделал для сохранения культуры вепсов, основал Шелтозерский вепсский этнографический музей, который с 2010 года носит его имя.

"Думаю, что участие в экспедиции на месте затонувшего в 1991 году теплохода "Николай Рерих" – главный приз для победителя конкурса – будет хорошей наградой за её исследования.

Экспедиция намечена на 12 июня, в День России. По возможности, планирую принять в ней участие", - написал Парфенчиков.

Ранее Артур Парфенчиков сообщал, что планирует принять участие в разведывательной экспедиции на затонувший теплоход "Николай Рерих".

Также возможность стать участником экспедиции может получить любой житель Карелии, который попробует свои силы в написании эссе о родном крае и станет победителем.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-06-04 17:18:12
Ну вот и Пятница нашлась для Робинзона :)
Андрей Дубенский
2019-06-04 16:26:48
Не, я бы с ним в экспедицию не пошел. В разведку, кстати, тоже...
German
2019-06-04 16:16:09
Молодец какой , собрался в экспедицию , Кусто один к одному .Работать губернатором то кто будет ? .
Чтобы не делать , лишь бы ничего не делать . Старосты местному гауляйтеру нужны . Для чего ? В экспедиции ездить ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"

Аналитика

Сегодня 14:02
Капитал
Магия больших цифр не должна обманывать 2
С реализацией нацпроектов во многих регионах России возникли неприятные сложности, и Карелия – не исключение.
Шандалович: Повышенная выплата к пенсии для тружеников села – вопрос справедливости
Сегодня 12:17
Купи квартиру в ЖК "Иволга" на Древлянке и получи кэшбэк
03.06.2019 09:41
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 7
29.05.2019 11:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 07:27
Без политики
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
Как правильно выбрать солнечные очки
31.05.2019 17:20
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
"Символ женственности", или Эффект на кончике ножа
30.05.2019 10:59
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»