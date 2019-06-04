Названа победительница в конкурсе лучших эссе, которая поедет с Парфенчиковым в экспедицию

Потомок основателя Шелтозерского музея стала победителем конкурса эссе о природе и культуре Карелии.

Как сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, сегодня подвели итоги конкурса эссе о природе и культуре республики, который был объявлен в начале мая на портале "Wiki-Карелия". Лучшим конкурсная комиссия признала эссе Светланы Картылайнен, которая справедливо считает, что история края – это история его жителей.



Светлана Картылайнен/источник фото vk.com/vadimsuharevprionraion

"В эссе Светлана проследила историю своего рода, начиная от далекого прадеда - вепса Лони, в XIX веке торговавшего лесом, камнем и железом с Санкт-Петербургом, и заканчивая историей дедушки, который в годы Великой Отечественной войны получил ранение при освобождении Польши. Эссе получилось очень личным и душевным – приятно было читать и ощущать огромную любовь автора к своим предкам", - написал Артур Парфенчиков свои впечатления о работе победителя.

Глава Карелии отмечает, что, судя по тому, как рассказала Светлана о своих корнях, интерес к исследовательской деятельности у нее в крови: один из ее предков Рюрик Петрович Лонин в свое время очень много сделал для сохранения культуры вепсов, основал Шелтозерский вепсский этнографический музей, который с 2010 года носит его имя.

"Думаю, что участие в экспедиции на месте затонувшего в 1991 году теплохода "Николай Рерих" – главный приз для победителя конкурса – будет хорошей наградой за её исследования.

Экспедиция намечена на 12 июня, в День России. По возможности, планирую принять в ней участие", - написал Парфенчиков.

Ранее Артур Парфенчиков сообщал, что планирует принять участие в разведывательной экспедиции на затонувший теплоход "Николай Рерих".

Также возможность стать участником экспедиции может получить любой житель Карелии, который попробует свои силы в написании эссе о родном крае и станет победителем.