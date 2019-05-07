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Новости. Общество
12:59, 07 Мая 2019
фото: "Республика" / Сергей Юдин

Парфенчиков предлагает написать эссе, чтобы поехать с ним в экспедицию

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Глава Карелии Артур Парфенчиков примет участие в разведывательной экспедиции на затонувший теплоход.

"В 1991 году в Северном Приладожье затонул теплоход "Николай Рерих", - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. - Сейчас судно находится на глубине 40 метров. На 11–12 июня назначена разведывательная экспедиция, в ходе погружения планируется осмотреть судно, уточнить детали, которые понадобятся впоследствии опытным техническим дайверам для проникновения на судно и осуществления поисковых работ. Планирую принять участие в этом мероприятии".

Также глава Карелии сообщил, что, если вы неравнодушны к истории родного края, то можно принять участие в конкурсе эссе, победить и получить возможность стать участником экспедиции.

"Приглашаю вас принять участие в конкурсе лучших эссе о природе и истории Республики Карелия, - написал Парфенчиков, - победитель вместе с нашей командой сможет принять участие в этой экспедиции. Навыки дайвинга не обязательны. Подобные погружения – командная работа, занятие найдется для всех. Как и время для отдыха на родной карельской природе".

Эссе можно отправлять по адресу wiki.karelia@gmail.com до 1 июня 2019 года до 17:00. Подробная информация об участии размещена на интернет портале Wiki-Карелия https://wiki-karelia.ru.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-05-07 15:47:46
Т/х «Николай Рерих» в свой последний рейс вывозил фонды ГВМЗ в г. Сортавала.
Музей на тот момент находился в стадии реорганизации, в связи с тем, что с 1989г. на острове возродился Валаамский монастырь.
Также достоверно известно, что на "Рерихе" этим рейсом вывозились на материк не распроданные спиртные напитки из валаамского сельпо.
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