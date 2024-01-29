Названа причина масштабного сбоя в работе российского интернета

Эксперты объяснили причину проблем с доступам к сайтам зоны .ru.

Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне.ru, устранена. Об этом во вторник, 30 января, сообщили в Координационном центре доменов. Эту информацию приводит Лента.ру.

В Центре добавили, что неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен.

Вечером 30 января в работе многих российских сайтов с доменом.ru произошел массовый сбой. Из данных портала Downradar следовало, что пользователи жаловались на проблемы с доступом к нескольким десяткам сервисов, среди которых — онлайн-кинотеатры, сайты маркетплейсов, банков и другие площадки.

IT-эксперт Филипп Кулин допустил, что проблемы в доменной зоне.ru могли быть связаны с неполадками с DNSSEC — набором протоколов, обеспечивающих безопасность пользователей сети и используемых для предотвращения некоторых кибератак.

Позже эту информацию подтвердил в официальном заявлении Координационный центр доменов.

В Роскомнадзоре, комментируя сбои российского сегмента интернета, в ответе на запрос «Ленты.ру» сообщили, что часть сайтов доменной системы.ru работают в штатном режиме.

В Минцифры уточнили, что проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это расширение протокола DNS, стабильная работа которого гарантирует целостность данных. В ведомстве пообещали, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет восстановлен, проблема уже решена для клиентов Национальной системы доменных имен.

Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне.ru, была устранена через несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне.ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», — сообщили в Координационном центре доменов.