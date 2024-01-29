Реклама на сайте

Досрочно введен в эксплуатацию второй дом в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.01.2024 13:09
Квартиру в «Баренц групп» выгодно покупать по льготной ипотеке
Новое
Сегодня 10:16
Жесткое ДТП на высоких скоростях произошло на оживленной магистрали Петрозаводска
30.01.2024 14:07

Названа причина масштабного сбоя в работе российского интернета

Новости. Общество
11:45, 31 Января 2024
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Эксперты объяснили причину проблем с доступам к сайтам зоны .ru.

Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне.ru, устранена. Об этом во вторник, 30 января, сообщили в Координационном центре доменов. Эту информацию приводит Лента.ру.

В Центре добавили, что неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен.

Вечером 30 января в работе многих российских сайтов с доменом.ru произошел массовый сбой. Из данных портала Downradar следовало, что пользователи жаловались на проблемы с доступом к нескольким десяткам сервисов, среди которых — онлайн-кинотеатры, сайты маркетплейсов, банков и другие площадки.

IT-эксперт Филипп Кулин допустил, что проблемы в доменной зоне.ru могли быть связаны с неполадками с DNSSEC — набором протоколов, обеспечивающих безопасность пользователей сети и используемых для предотвращения некоторых кибератак.

Позже эту информацию подтвердил в официальном заявлении Координационный центр доменов.

В Роскомнадзоре, комментируя сбои российского сегмента интернета, в ответе на запрос «Ленты.ру» сообщили, что часть сайтов доменной системы.ru работают в штатном режиме.

В Минцифры уточнили, что проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это расширение протокола DNS, стабильная работа которого гарантирует целостность данных. В ведомстве пообещали, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет восстановлен, проблема уже решена для клиентов Национальной системы доменных имен.

Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне.ru, была устранена через несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне.ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», — сообщили в Координационном центре доменов.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
29.01.2024, 13:55
Мохнатый улов вместо щуки попался рыбакам на Ладоге
28.01.2024, 22:00
В России предложили отбирать у малоимущих приватизированные квартиры
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет
29.01.2024, 09:12
Закрывается пункт пропуска на границе с Эстонией в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

26.01.2024 12:23
Обществоведение
Современные ответы на волнующие вопросы
Завотделением новорожденных Республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг, как защитить новорожденных от гриппа и как быть на связи со специалистами до и после родов.
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.