Жители России пожаловались на массовый сбой в работе интернета

Вечером 30 января случился массовый сбой в работе Сети

Во вторник, 30 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе интернета. Сотни сервисов, сайтов и мессенджеров перестали загружаться на разных платформах. По полученным данным, причиной стал сбой в доменной зоне RU.



Проблему с загрузкой сайтов отмечают как у мобильных операторов, так и разных провайдеров. Сбои наблюдаются и в работе крупнейших сайтов, таких как "Яндекс", "Озон", а также такси и банков.



Примечательно, не грузится даже сайт "детектор сбоев". Причины массовой непрогрузки устанавливаются.