Названа причина, почему невозможно восстановить маршрут троллейбуса №6 в Петрозаводске

ПМУП «Городской транспорт» не может восстановить маршрут троллейбуса №6 из-за нехватки транспорта и водителей.

Об этом сегодня на совещании в администрации сообщил директор предприятия Виктор Клещев.

По его словам, чтобы восстановить шестой маршрут, требуется ежедневно выводить на линию 6 троллейбусов и 10 водителей.

Сейчас это невозможно из-за изношенности троллейбусного парка и нехватки водителей, пояснил Клещев. По его словам, с начала 2021 года с предприятия уволились 20 работников.