890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Приватизация без интерпретации
Сегодня 09:00

Названа причина, почему невозможно восстановить маршрут троллейбуса №6 в Петрозаводске

Новости. Общество
14:20, 29 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

ПМУП «Городской транспорт» не может восстановить маршрут троллейбуса №6 из-за нехватки транспорта и водителей.

Об этом сегодня на совещании в администрации сообщил директор предприятия Виктор Клещев.

По его словам, чтобы восстановить шестой маршрут, требуется ежедневно выводить на линию 6 троллейбусов и 10 водителей.

Сейчас это невозможно из-за изношенности троллейбусного парка и нехватки водителей, пояснил Клещев. По его словам, с начала 2021 года с предприятия уволились 20 работников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
0ff
2021-11-29 15:25:12
Отряд не заметит потери бойца. Левин старался, а эти испортили. А либерда его свадебным генералом называла. Теперь ноют. Плохо вам было при левине ? Вот и ходите теперь пешком.
Гражданин
2021-11-29 15:13:49
Бездействие в интересах автобусов.
Вася
2021-11-29 14:25:09
Куда подевались?
Vel
2021-11-29 15:11:27
Вася, на их деньги командир и его команда рулит, че не понятно. Он же говорил, что троллейбусы не нужны в Петрозаводске. Все дворы, дороги заполнены личными а/м. Люди приспосабливаются выживать с таким руководством. Где деньги " Зин", которые должны идти из бюджета на общественный транспорт?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
23.11.2021, 14:01
Вы уволены!
22.11.2021, 10:18
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска
22.11.2021, 15:33
Три улицы связали новый микрорайон Петрозаводска с городом (ФОТО)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 09:00
Ничего лишнего - только деньги
Приватизация без интерпретации
Власти озабочены тем, что планы приватизации государственного и муниципального имущества в Карелии могут вызвать недовольство среди населения.
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Чичин в розыске 4
25.11.2021 15:49
«Давайте следить за качеством воды вместе»
25.11.2021 08:10
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 9
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»