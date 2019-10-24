Названа сумма ежегодной прибавки к пенсии

Страховые пенсии в России будут индексироваться в ближайшие три года, в среднем, на сумму не менее 1 тыс. рублей ежегодно каждому получателю.

Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

"Все три года – 2020, 2021 и 2022 – индексация пенсий осуществляется темпами выше инфляции с 1 января", — сказал Дроздов.

Он также назвал, каким будет средний размер пенсий через три года.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".