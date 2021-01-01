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Названа женщина, у которой самое красивое лицо в мире

Новости. Общество
20:40, 01 Января 2021
фото: pixabay
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Модель израильского происхождения Яэль Шелбию (Yael Shelbia) признали женщиной с самым красивым лицом в мире.

Полный список опубликован на YouTube-канале TC Candler, которая ежегодно публикует рейтинг Independent Critics — список 100 наиболее привлекательных людей планеты, пишет "Лента.ру".


Фото: @yaelshelbia / Instagram

Так, 19-летняя израильтянка впервые возглавила рейтинг, опередив по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан (Lalisa Manoban), австралийскую модель Мейку Вуллард (Meika Woollard) и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй (Chou Tzu-yu).

При этом сама Шелбия уже неоднократно оказывалась в списке 100 самых красивых женщин — в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.

Модель опубликовала новость о победе в своем Instagram-аккаунте и получила множество восторженных комментариев.

"Поздравляем тебя! Ты действительно номер один", "Ты заслуживаешь победы как никто другой. Наша королева", "Я молилась на то, чтобы ты выиграла! Как я рада, что это случилось", — писали фанаты Шелбии.

Ранее в декабре популярнейшего в мире блогера Феликса PewDiePie Чельберга признали самым красивым мужчиной на планете. Согласно ежегодному рейтингу Independent Critics, шведский автор оказался на первой строчке, обогнав остальных знаменитостей. Вторую позицию занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен.

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