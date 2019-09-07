Названо число наркоманов в учреждениях УФСИН по Карелии

Профилактике наркозависимости 6 сентября было посвящено заседание Антинаркотической комиссии, сообщили в правительстве Карелии.

Как сообщил представитель УФСИН подполковник Олег Медников в исправительных учреждениях ведомства содержится более 700 подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (23,4% от числа всех заключенных).

Имеющим алкогольную и наркотическую зависимость оказывается психологическая помощь.

"На постоянной основе проводятся мероприятия по своевременному выявлению наркозависимых лиц, предусмотренные требованиями ведомственных программ социально-психологической работы и медицинской реабилитации. Так, в учреждениях УФСИН по состоянию на 30 июня содержалось 143 таких лица", – сообщил Олег Медников.



Для сравнения: в 2010 году в исправительных учреждениях УФСИН было 827 заключенных с диагнозом "Наркомания", а в 2018 году – 157 человек.

За шесть месяцев до освобождения осужденного с наркозависимостью в суд направляются документы для вынесения решения о необходимости лечения от наркомании по месту постоянного жительства после освобождения.

При освобождении осужденного, страдающего наркотической или алкогольной зависимостью, выписной эпикриз отсылается в учреждения Минздрава России.ф