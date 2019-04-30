Названо число не отмечающих Первомай россиян

Почти половина россиян не планируют отмечать Первое мая.

Исследование показало, что 16 процентов граждан 1 Мая будут работать, 31 процент считает, что это просто выходной день, который можно провести дома или с семьей, а 49 процентов не планируют отмечать, пишет "Лента.ру".

При этом 32 процента россиян воспринимают Первое мая как Международный день солидарности трудящихся, и для 31 процента опрошенных этот день означает праздник весны. Более трех четвертей граждан заявили, что такой праздник нужен. Некоторые признались, что привыкли к Первомаю и хотят больше выходных дней, чтобы отдохнуть.

Помимо этого, россияне рассказали о своих планах на праздничные дни. 39 процентов опрошенных намерены провести Первое мая в кругу семьи, 21 процент планируют поработать на огороде и заняться садовым участком, 15 процентов запланировали пикник на природе или турпоход. 12 процентов участников исследования заявили, что 1 Мая будут принимать гостей или отправятся в гости сами. 8 процентов респондентов рассказали, что займутся дома уборкой или ремонтом, столько же людей намерены поучаствовать в первомайских митингах и демонстрациях.

Россиян на майские праздники ждут девять выходных дней и две короткие рабочие недели. Выходные дни будут с 1 по 5 мая включительно и с 9 по 12 мая включительно.