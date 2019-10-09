Названо число пострадавших от клещей жителей Карелии

В лечебно-профилактических учреждениях республики по поводу присасывания клещей зарегистрировано 3785 обращений, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За 9 месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 33 случая клещевого энцефалита, показатель заболеваемости составил 5,3 на 100 тысяч населения и 44 случая клещевого боррелиоза, показатель заболеваемости – 7,1 на 100 тысяч населения, что не превышает уровня 2018 года.

Среди детей и подростков зарегистрировано 2 случая энцефалита и 1 случай бореллиоза.

В лечебно-профилактических учреждениях республики по поводу присасывания клещей зарегистрировано 3785 обращений, в том числе детей – 788, что не превышает среднемноголетних значений. Пик обращаемости отмечался с 20 по 24 неделю (с 13 мая по 16 июня 2019 года).

Обращения по поводу укусов клещами зарегистрированы на всех административных территориях, кроме Костомукши и Лоухского района.