Названо лучшее время, когда стоит обсуждать интимную жизнь

Свежее исследование показало, когда и зачем нужно говорить.

Ученые проанализировали интимную жизнь 398 человек, чтобы попробовать ответить на интересный вопрос: улучшает ли секс его обсуждение прямо в процессе? Обычно люди говорят о нем до или после, но результаты исследования свидетельствуют о том, что и во время это очень полезно.

Было установлено, что вербальная и невербальная коммуникации помогают сексу, если партнеры удовлетворены результатом диалога, пишет Cosmopolitan.

Ученые также заявили, что это первое исследование по теме: раньше участников опрашивали только о секс-коммуникации до или после, а общение в процессе было "серой зоной". Интересно, что полученные результаты также свидетельствуют об улучшении не только интимной жизни, но и взаимоотношений между партнерами в целом.

Стоит помнить, что коммуникация во время секса – дело индивидуальное и здесь нет четких правил, которые подходят всем. Например, многие пары не готовы говорить о сексе вслух, да еще и в процессе.