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Названо самое популярное в мире приложение для смартфонов

Новости. Общество
19:10, 05 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Memento Stock
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По итогам третьего квартала 2020 года наиболее устанавливаемым приложением в мире оказался сервис коротких видеороликов TikTok.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков SensorTower, составивших топ-10 софта для смартфонов.

Китайское приложение, популярное у молодежи, заняло первое строчку, как в Google Play, так и в App Store. Второе и третье место среди пользователей Android занимают клиент социальной сети Facebook и видеоконференция Zoom. Владельцы iPhone и iPad чаще загружали Zoom и приложения видеохостинга YouTube.

Сервис коротких видеороликов TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, находится под давлением американских властей. Приложение собирается купить корпорация Oracle, в противном случае его работу заблокируют на территории США, как это уже сделано в Индии.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-10-05 21:14:52
Интересно, для чего он Oracle, если это китайская шляпа для слива данных в Поднебесную?..
бюджет
2020-10-05 20:01:51
А русский смартфон где можно купить?
Гость
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