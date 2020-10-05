Названо самое популярное в мире приложение для смартфонов

По итогам третьего квартала 2020 года наиболее устанавливаемым приложением в мире оказался сервис коротких видеороликов TikTok.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков SensorTower, составивших топ-10 софта для смартфонов.

Китайское приложение, популярное у молодежи, заняло первое строчку, как в Google Play, так и в App Store. Второе и третье место среди пользователей Android занимают клиент социальной сети Facebook и видеоконференция Zoom. Владельцы iPhone и iPad чаще загружали Zoom и приложения видеохостинга YouTube.

Сервис коротких видеороликов TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, находится под давлением американских властей. Приложение собирается купить корпорация Oracle, в противном случае его работу заблокируют на территории США, как это уже сделано в Индии.