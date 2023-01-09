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Названы 10 полезных для работы мозга продуктов

Новости. Общество
00:10, 10 Января 2023
фото: © Peshkova / shutterstock

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Преподаватель Гарварда назвала десять наиболее полезных для работы мозга продуктов.

Ягоды, орехи и специи нужно есть для улучшения работы мозга, рассказала нутрициолог, психиатр, преподаватель Медицинской школы Гарварда и автор книги «Это ест ваш мозг» Ума Найду. Свой список полезных для работы мозга продуктов она назвала для CNBC. Об этом написала Лента.ру.

По словам Найду, этим списком пользуется она сама. В нем, по ее словам, обязательно должны быть ягоды — голубика, черника, малина и клубника, — бобовые и чечевица. Кроме того, нутрициолог призывает покупать овощи и фрукты всех цветов радуги. «От краснокочанной капусты до радиккьо и зеленого и желтого сладкого перца — покупка ярко окрашенных овощей поможет расширить спектр вкуса пищи и максимально увеличить количество питательных веществ, полезных для вашего мозга», — уточнила она.

Кроме того, в список покупок Найду включает продукты с антиоксидантами — например, темный шоколад. Далее, продолжает она, для мозга полезен белок растительного или животного происхождения, которым богаты мясо птицы, яйца, говядина и тофу.

Людям, стремящимся стимулировать работу мозга, она также рекомендует ежедневно съедать по 50 граммов орехов. «Орехи и семена содержат много омега жирных кислот и масел, обостряющих ум. Также в них есть важные витамины и микроэлементы — например, селен в бразильском орехе», — объяснила она. Среди других богатых омега жирными кислотами продуктов она перечислила лосось, скумбрию, тунец, семена чиа, брюссельскую капусту, лесной орех.

Также, продолжила Найду, для эффективной работы мозга полезны богатые клетчаткой продукты (киноа, эдамаме, груши), ферментированные продукты (кефир, мисо, кимчи), оливковое масло, авокадо, молочные продукты. Наконец, заключила нутрициолог, лучше соображать помогут специи: куркума, черный и красный перец, шафран, орегано, розмарин.

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