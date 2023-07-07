Названы 10 самых проблемных подержанных иномарок в России

Антирейтинг возглавили европейские автомобили.

Иномарки со вторичного рынка становятся в России все более популярными, при этом поддерживать такой автомобиль в рабочем состоянии может быть проблематично. Издание Whatcar.com и и страховая компания MotorEasy перечислила марки машин, владельцы которых чаще всего сообщали о проблемах с эксплуатацией, выдержки из обзора приводит Autonews, на который ссылается Лента.ру.

Volkswagen Golf на дизельном топливе 2003–2019 годов выпуска оказался первым в рейтинге ненадежных автомобилей. О поломках заявили больше половины владельцев (53 процента). Второе место занял Peugeot 308 2013–2021 годов выпуска: такие машины ремонтировали 44 процента респондентов. На третьем месте расположился Opel Astra 2009–2015 годов выпуска в бензиновой версии. В минувшие два года 40 процентов владельцев этих авто обращались в сервисные центры. Чаще всего проблемы были связаны с тормозами, кондиционером и двигателем.

Четвертое место занял Audi A3 2003–2013 годов выпуска. На проблемы с этой машиной пожаловались 39 процентов владельцев. Чаще всего их подводила подвеска и электрика. Пятое место занял Renault Megane 2008–2016 годов выпуска, который также пришлось ремонтировать 39 процентам. Неполадки возникали с тормозами, топливной системой, подвеской и коробкой передач.

В десятку самых проблемных машин также вошли Skoda Octavia (2004–2013), на которую пожаловались 33,3 процента водителей, Ford Focus (34 процента опрошенных), Volvo V40 (2012–2019) — ее в ремонт отправляли 34 процента владельцев. Замкнули рейтинг подержанных иномарок с проблемами Mazda3 (2014–2019) и Toyota Corolla.