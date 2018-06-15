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Новости. Общество
23:30, 15 Июня 2018

Названы 5 признаков того, что вы зависимы от секса

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Как распознать у себя зависимость от секса.

В России сексуальной зависимости уделяется не так много внимания, в отличие от Запада. Там признают: проблема есть, страдают ею представители обоих полов, хотя мужчины намного чаще обращаются за помощью. Даже клубы анонимных сексоголиков существуют — кстати, и в нашей стране они начинают появляться, пишет vashgorod.

Как распознать у себя зависимость от секса, рассказал портал health.mail.ru.

1. Вы постоянно заводите новые знакомства и ищете новые сексуальные связи. При этом ни одна интрижка не затягивается надолго — и вы бросаетесь на поиски очередного партнера.

2. Вы слишком часто мастурбируете — 5−15 раз в день. Контролировать свои желания невозможно: вы делаете это дома, на работе и даже в совсем не подходящих местах. Навязчивая мастурбация не просто мешает вам в личной и социальной жизни — это попросту больно, так как вызывает раздражения на коже и провоцирует травмы.

3. Вы зациклились на человеке, который недоступен для секса (или даже нескольких). При этом вы заводите беспорядочные половые связи, одновременно вздыхая по объекту влюбленности.

4. Реальный партнер для вас — не личность, а просто сексуальный объект. Вы не пытаетесь узнать человека и построить отношения — все сводится только к интиму. При этом постоянное сексуальное желание может принимать самые извращённые формы.

5. Вы прыгаете из одних отношений в другие. Сексозависимость может проявляться в разных сценариях — измены, беспорядочные половые связи или постоянный поиск новых отношений. Вам нужны романтика, страсть, новые яркие впечатления — а получить это можно только с новым партнёром.

У сексозависимости много причин — депрессия, проблемы с самоконтролем, недолюбленность, эмоциональная инвалидность и др.

Как считают ученые, риск стать сексоголиком также высок у тех людей, кто подвержен и другим зависимостям — алкоголь, курение, наркотики, азартные игры и т. д.

Сексуальная зависимость — это психическое расстройство, его нужно и можно лечить. Иначе такое поведение сведет вас с ума или обеспечит другими последствиями — половыми инфекциями, ВИЧ, нежелательной беременностью.

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